В Башкирии на укусы клещей пожаловались более 9 тысяч человек

Роспотребнадзор Башкирии сообщил статистику по укусам клещей в регионе.

Фото №1 - В Башкирии на укусы клещей пожаловались более 9 тысяч человек

По последним данным, в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 9428 человек. Среди пациентов 3159 детей.

В республике проводится акарицидная обработка территорий. В настоящее время обработаны 4184,6 га, в том числе 1809,1 га в местах отдыха и оздоровления детей.

Надзорное ведомство предупреждает, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. С начала текущего года от клещевого энцефалита привились более 30 тысяч человек. При этом в этом году запланировано привить 36 тысяч человек.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти