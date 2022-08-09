В Башкирии на укусы клещей пожаловались более 9 тысяч человек

Роспотребнадзор Башкирии сообщил статистику по укусам клещей в регионе.
По последним данным, в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 9428 человек. Среди пациентов 3159 детей.
В республике проводится акарицидная обработка территорий. В настоящее время обработаны 4184,6 га, в том числе 1809,1 га в местах отдыха и оздоровления детей.
Надзорное ведомство предупреждает, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. С начала текущего года от клещевого энцефалита привились более 30 тысяч человек. При этом в этом году запланировано привить 36 тысяч человек.