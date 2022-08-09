В Башкирии на укусы клещей пожаловались более 9 тысяч человек

Надзорное ведомство предупреждает, что самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. С начала текущего года от клещевого энцефалита привились более 30 тысяч человек. При этом в этом году запланировано привить 36 тысяч человек.