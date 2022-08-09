В ласах Башкирии введена чрезвычайная пожароопасность

В частности, такой класс опасности прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Бирском и Кушнаренковском районах. По сравнению с 8 августа, число муниципалитетов, где ожидается высокий, четвертый класс пожароопасности, увеличилось до 15. Среди них — Бакалинский, Белокатайский, Буздякский, Бурзянский, Дюртюлинский, Зилаирский, Караидельский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский и Янаульский районы. В лесах остальных районов республики сегодня прогнозируется средний, третий класс пожароопасности.