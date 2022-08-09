Жители села в Уфимском районе жалуются на отсутствие воды

Село Нижегородка в Уфимском районе почти обезвожено. Люди вынуждены покупать бутыли в киосках и магазинах, чтобы хотя бы приготовить еду и поддерживать минимальную гигиену. Без воды в кранах люди остаются на несколько дней.

Три рубля за литр – такой тариф за воду у жителей Нижегородки. Только платят эту стоимость не по коммунальным счетам, а частникам, которые заливают горе привезённой H2O. Зульфира Вахитова несколько месяцев назад переехала в село Нижегородка из города, чтобы поправить здоровье. Но выходит пока с точностью наоборот.

Когда глоток воды становится проблемой – это, оказывается, так тяжко. Зульфира Вахитова

Последней капли пока не было у Александровых. Из крана ещё течёт тонкая струйка воды. По местным меркам – мощный напор.

Она кончится, скорее всего. Вилия Александрова

Разговоры в общедомовых и районных чатах, что называется, так и льются рекой. Самая обсуждаемая тема – вода.

Люди организовали собрание, чтобы заявить о проблеме. В разгар рабочего дня на встрече пенсионеры и молодые мамы. Только часть тех, для кого вода – это слёзы.

На собрании были и представители обслуживающей организации. По словам специалисто,в проблему пытались решить бурением дополнительной скважины. Пробурили. Проанализировали. Поняли, что малая производительность и низкое качество.