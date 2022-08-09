Между Уфой и Актау могут организовать авиасообщение

Из столицы Башкортостана воздушные суда теперь будут летать и в Актау. Это крупный промышленный город на побережье Каспийского моря. Актау имеет особый статус — здесь расположен единственный морской порт в Казахстане, активно развивается индустрия отдыха и развлечений, а также курортная инфраструктура.