Между Уфой и Актау могут организовать авиасообщение

Росавиация разрешила запустить из Уфы в Казахстан ещё один рейс. Полёты будет совершать авиакомпания «Red Wings».
Из столицы Башкортостана воздушные суда теперь будут летать и в Актау. Это крупный промышленный город на побережье Каспийского моря. Актау имеет особый статус — здесь расположен единственный морской порт в Казахстане, активно развивается индустрия отдыха и развлечений, а также курортная инфраструктура.
Напомним, в начале августа из аэропорта «Уфа» стартовали сразу две полетные программы в ключевые экономические центры Казахстана — города Нур-Султан и Алматы.