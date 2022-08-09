Между Уфой и Актау могут организовать авиасообщение

Росавиация разрешила запустить из Уфы в Казахстан ещё один рейс. Полёты будет совершать авиакомпания «Red Wings».

Фото №1 - Между Уфой и Актау могут организовать авиасообщение

Из столицы Башкортостана воздушные суда теперь будут летать и в Актау. Это крупный промышленный город на побережье Каспийского моря. Актау имеет особый статус — здесь расположен единственный морской порт в Казахстане, активно развивается индустрия отдыха и развлечений, а также курортная инфраструктура.

Напомним, в начале августа  из аэропорта «Уфа» стартовали  сразу две полетные программы в ключевые экономические центры Казахстана — города Нур-Султан и Алматы.

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