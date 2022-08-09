В Башкирии предъявили обвинение подозреваемому в осквернении парка Победы

Жителю Ишимбая, который сломал памятные плиты в местном парке Победы, предъявили обвинение.
39-летнему мужчине инкриминируют повреждение мемориальных сооружений, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов.
Как сообщили в Следкоме, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По данным следствия, ишимбаец, будучи пьяным, повалил на землю пять гранитных плит, установленных перед военной бронетехникой и орудиями. В отношении него полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».
Городские власти оценили ущерб в 50 тысяч рублей.