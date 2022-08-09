В Башкирии новорожденного экстренно госпитализировали в Уфу на вертолете

Ребенок находятся под неусыпным присмотром специалистов республиканской детской больницы, а его мама находится под контролем врачей акушеров-гинекологов Нефтекамского роддома. Чуть позже она присоединится к своему малышу. Теперь их жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба Минздрава РБ