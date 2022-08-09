В Башкирии новорожденного экстренно госпитализировали в Уфу на вертолете

В республике новорожденного пришлось экстренно госпитализировать из нефтекамского роддома в столичную больницу при помощи санавиации. Как сообщили в региональном Минздраве, сегодня у беременной жительницы села Куяново начались боли в животе, за которыми последовало ухудшение состояния. По предварительному диагнозу, причиной стала преждевременная отслойка плаценты.
На скорой женщину срочно доставили в роддом Нефтекамска, где ради сохранения жизни матери и ребенка врачам пришлось провести экстренное родоразрешение. В результате на свет появился мальчик весом 1 630 граммов. Специалисты сразу поместили малыша в кувез под контроль врача анестезиолога-реаниматолога и врача неонатолога.
Сегодня же консилиумом врачей городской больницы Нефтекамска и акушерского дистанционного консультативного центра Уфы было принято решение о необходимости эвакуации ребенка в столицу республики. Новорожденный был госпитализирован вертолетом санавиации «Ансат» за 40 минут.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ