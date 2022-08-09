Радий Хабиров посетил бойцов батальона имени Доставалова

Глава республики прибыл на место боевого слаживания подразделения в одну из войсковых частей страны. Руководитель региона выложил пост в соцсетях, где  отметил, что командиры хвалят башкирских бойцов.

Радий Хабиров пожелал военнослужащим достойно служить Родине, ну а власти региона сделают все, чтобы у них «был прикрыт тыл».

Этот батальон так же, как и батальон им. Шаймуратова, военные командиры хвалят. Горжусь! Башкиры во все времена были сильными и смелыми. Достойно служите Родине, парни!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров посетил бойцов батальона имени Доставалова

Каждому воину привезли талисманы с изображением древнего башкирского боевого щита. Неделю назад такие же доставили и в батальон им. Шаймуратова.

Напомним, Радий Хабиров пообщался с контрактниками, пообещал оказывать всяческую поддержку их семьям. Кроме того, руководитель региона увидел, как тренируются солдаты, отметив их хорошую подготовку и боевой настрой.

Фото №2 - Радий Хабиров посетил бойцов батальона имени Доставалова
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