Радий Хабиров посетил бойцов батальона имени Доставалова

Глава республики прибыл на место боевого слаживания подразделения в одну из войсковых частей страны. Руководитель региона выложил пост в соцсетях, где отметил, что командиры хвалят башкирских бойцов.
Радий Хабиров пожелал военнослужащим достойно служить Родине, ну а власти региона сделают все, чтобы у них «был прикрыт тыл».
Каждому воину привезли талисманы с изображением древнего башкирского боевого щита. Неделю назад такие же доставили и в батальон им. Шаймуратова.
Напомним, Радий Хабиров пообщался с контрактниками, пообещал оказывать всяческую поддержку их семьям. Кроме того, руководитель региона увидел, как тренируются солдаты, отметив их хорошую подготовку и боевой настрой.