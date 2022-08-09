В Уфе пройдет кубок Башкортостана по хоккею

Завтра в Уфе стартует кубок Республики Башкортостан по хоккею. Традиционные предсезонные соревнования уже больше 20 лет собирают лучшие клубы страны. В гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» приедут гранды Западной конференции: «Локомотив» из Ярославля, «Северсталь» из Череповца и «Динамо» из Москвы. Прямые трансляции матчей кубка республики можно будет увидеть на БСТ и с башкирским комментарием на телеканале «Курай».

Отпуск забыт. Медосмотр, тесты на физическую форму, первые ледовые тренировки и товарищеские матчи позади. Обновленный «Салават Юлаев» под руководством нового главного тренера готовится к сезону. В среду команда выйдет на лед под руководством Виктора Козлова, который до этого уже работал в тренерском штабе. Свежи воспоминания и о завоевании Кубка Гагарина в 2011. Из того же состава еще один наставник Константин Кольцов.

Не все новички юлаевцев приехали в расположение команды. Александр Хмелевский еще ждет оформления визы. Только в субботу в Уфу прилетели Джош Хо-Сэнг и Райан Мёрфи, который успел поиграть в КХЛ в «Нефтехимике» и минском «Динамо». С Хо-Сэнгом вели переговоры другие клубы, он был востребован в КХЛ. Но в итоге хоккеист выбрал «Салават». У него за плечами есть опыт игры в НХЛ, АХЛ и на олимпийском уровне.

Вернулся в стан команды вратарь Андрей Кареев, который два последних сезона провел в Финляндии. Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». Белорусский хоккеист Иван Дроздов попал в «Салават» в результате обмена. Еще один новичок команды – опытный Евгений Тимкин, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Шанс проявить себя получит и юлаевская молодежка, уже выходившая на лед в составе «Салавата». Болельщикам уже известны имена Данила Алалыкина, Данила Башкирова, Алексея Пустозерова, Шакира Мухамадуллина.