В Башкирии отмечается рост несырьевого экспорта на 10%

 Республиканские производители стали реализовывать больше товаров в другие страны. Власти региона стараются активно продвигать местные товары на иностранные рынки.

Сегодня предприниматели могут получать многие услуги по принципу «одного окна», через специальную информационную систему Российского экспортного центра. Руководство РЭЦ совместно с Министерством внешнеэкономических рассказало производителям об особенностях работы в цифровой платформе «Мой экспорт». Она была запущена в конце 2020 года и обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к госуслугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.

Они могут получать услуги по продвижению товара, коллеги сокращают время на получение мер господдержки, документооборот, потому что все уходит в цифру. Мы цифровизуем процесс. Отрадно, что руководство республики особое внимание уделяет экспортной деятельности. Экспорту малого и среднего бизнеса, это имеет соответствующие результаты и в показателях экспорта, и в отношении бизнеса.

Евгений Подшивалов, управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта «Российского экспортного центра»

В системе собрана аналитическая информация. Можно, например, узнать, в какой стране определенный товар популярен больше всего, какая у него средняя стоимость, в каких количествах он производится в России и затем экспортируется. Система позволяет освободить предпринимателей от бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта.

В условиях цифровизации мы идем к тому, чтобы объединить все усилия и все возможности, все те преференции, которые готовим мы, РЭЦ в одном месте. Сегодняшний показатель – это 188 компаний, среднее число 965 предприятий, которые экспортировали в прошлом году, то есть порядка 20% уже пользуются всеми преимуществами этой системы.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии