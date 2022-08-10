В Башкирии отмечается рост несырьевого экспорта на 10%

В условиях цифровизации мы идем к тому, чтобы объединить все усилия и все возможности, все те преференции, которые готовим мы, РЭЦ в одном месте. Сегодняшний показатель – это 188 компаний, среднее число 965 предприятий, которые экспортировали в прошлом году, то есть порядка 20% уже пользуются всеми преимуществами этой системы.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан