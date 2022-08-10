В Башкирии отмечается рост несырьевого экспорта на 10%

Республиканские производители стали реализовывать больше товаров в другие страны. Власти региона стараются активно продвигать местные товары на иностранные рынки.
Сегодня предприниматели могут получать многие услуги по принципу «одного окна», через специальную информационную систему Российского экспортного центра. Руководство РЭЦ совместно с Министерством внешнеэкономических рассказало производителям об особенностях работы в цифровой платформе «Мой экспорт». Она была запущена в конце 2020 года и обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к госуслугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.
В системе собрана аналитическая информация. Можно, например, узнать, в какой стране определенный товар популярен больше всего, какая у него средняя стоимость, в каких количествах он производится в России и затем экспортируется. Система позволяет освободить предпринимателей от бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта.