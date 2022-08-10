В Уфе парень пытался на спор переплыть озеро, но утонул

На озере Тёплом утонул 30-летний мужчина. По предварительной информации, парень отдыхал на берегу с двумя друзьями. Они выпивали и в какой-то момент решили на спор переплыть водоём.

Сначала начала тонуть девушка, которую, к счастью, успел спасти друг. Но к 30-летнему товарищу подплыть он не успел – парень захлебнулся раньше. Тело погибшего извлекли водолазы через полчаса после трагедии.