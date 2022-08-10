В Уфе открылась художественная выставка «Лица»

В Уфе открылась художественная выставка, на которой изображены портреты жителей республики. Ее организатор – член Союза акварелистов России Татьяна Краснова. В экспозиции представлены не только ее работы, но и многих других художников, многие из которых присутствовали на церемонии открытии.

В зале модельной библиотеки №10, где и проходит выставка, также было много героев, чьи лица изображены на холтсах. Это писатели, общественные деятели и представители культурной богемы. По словам организаторов, портрет – один из основных жанров в мировом художественном искусстве и – один из самых сложных, им владеет далеко не каждый художник.