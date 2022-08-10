В Уфе прошел открытый Кубок столицы республики по джип-триалу

Это соревнования для автомобилей по проходимости. Пилотам и штурманам необходимо было преодолеть сложные препятствия, подготовленные организаторами и при этом постараться не сломать своего «железного коня». Испытания получились непростыми, до финиша не все добрались в целости и сохранности.
В отличие от большинства автомобильных соревнований здесь залог успеха отнюдь не скорость. Машина должна проехать по трассе именно так, как задумали организаторы. А их задача – максимально усложнить задачу участникам. Нельзя откатываться назад, задевать ограничительные фишки. За все нарушения – штрафные баллы. У кого их меньше всего, тот и победитель. В Уфе соревнования по джип-триалу организовали во второй раз. В прошлом году автомобили буквально месили грязь, ведь на календаре был октябрь. На этом раз трасса была более сухой и чуть менее сложной.
В соревнованиях участвовало 19 экипажей. Все автомобили делятся на четыре класса: от машин, которые почти не отличаются от серийных, до сложных спортпрототипов, созданных практически с нуля. Алена Яковлева стала единственной девушкой-пилотом. Ее автомобиль как раз минимально отличается от обычного. У Алены был опыт участия в трофи-рейдах, а вот в джип-триале случился полноценный дебют. На помощь пришла коллега Анастасия, которая в свою очередь впервые в жизни попробовала себя в качестве штурмана.
Единственному полностью женскому экипажу повезло с жеребьевкой. Девушкам пришлось первыми опробовать обновленную трассу. Без сложностей не обошлось. При прохождении очередного препятствия автомобиль Алены и Анастасии, как говорят автомобилисты, прочно "сел на пузо". На помощь пришел трактор, который и вызволил «Ниву» из плена.
Такой автомобиль как у Романа Морозова называют «котлета».
Этот вид предназначен исключительно для соревнований, а не для передвижения по дорогам общего пользования. По сути, это спорт-прототип, максимально облегченный и сверхпроходимый. Свой автомобиль Роман строил больше года, денег и средств было вложено очень много.
Победу в самой престижной категории Д4 одержал экипаж в составе двух братьев – Андрея и Олега Мишенькиных. Ильмир Шагеев и Фидан Валиев были лучшими в классе Д2 и Д3, а в Д1 победа осталась за Александром и Еленой Васильевыми.