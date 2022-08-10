В Уфе прошел открытый Кубок столицы республики по джип-триалу

Это соревнования для автомобилей по проходимости. Пилотам и штурманам необходимо было преодолеть сложные препятствия, подготовленные организаторами и при этом постараться не сломать своего «железного коня». Испытания получились непростыми, до финиша не все добрались в целости и сохранности.

В отличие от большинства автомобильных соревнований здесь залог успеха отнюдь не скорость. Машина должна проехать по трассе именно так, как задумали организаторы. А их задача – максимально усложнить задачу участникам. Нельзя откатываться назад, задевать ограничительные фишки. За все нарушения – штрафные баллы. У кого их меньше всего, тот и победитель. В Уфе соревнования по джип-триалу организовали во второй раз. В прошлом году автомобили буквально месили грязь, ведь на календаре был октябрь. На этом раз трасса была более сухой и чуть менее сложной.

Препятствия по сравнению с прошлым годом мы облегчили. В том году мы делали под самый жесткий класс автомобилей. Сделали мы тяжелую трассу. Пострадало половину машин. У кого-то карданы загнуло, у кого-то оторвало что-то. Немного облегчили, чтобы больше стандартных машин заходило в соревнования. Чтобы было больше новых участников. Андрей Семенов, руководитель открытого Кубка Уфы по джип-триалу

В соревнованиях участвовало 19 экипажей. Все автомобили делятся на четыре класса: от машин, которые почти не отличаются от серийных, до сложных спортпрототипов, созданных практически с нуля. Алена Яковлева стала единственной девушкой-пилотом. Ее автомобиль как раз минимально отличается от обычного. У Алены был опыт участия в трофи-рейдах, а вот в джип-триале случился полноценный дебют. На помощь пришла коллега Анастасия, которая в свою очередь впервые в жизни попробовала себя в качестве штурмана.

Всегда мне это нравилось, всегда было интересно, начиная с детства. Когда получила права, встал вопрос, какую машину брать. Никогда не ездила на внедорожниках, по бездорожью тем более. Решила что «Нива» это классно. Потом появились единомышленники, первые соревнования – и закрутилось. Алена Яковлева, участница открытого Кубка Уфы по джип-триалу

Единственному полностью женскому экипажу повезло с жеребьевкой. Девушкам пришлось первыми опробовать обновленную трассу. Без сложностей не обошлось. При прохождении очередного препятствия автомобиль Алены и Анастасии, как говорят автомобилисты, прочно "сел на пузо". На помощь пришел трактор, который и вызволил «Ниву» из плена.

Такой автомобиль как у Романа Морозова называют «котлета».

Этот вид предназначен исключительно для соревнований, а не для передвижения по дорогам общего пользования. По сути, это спорт-прототип, максимально облегченный и сверхпроходимый. Свой автомобиль Роман строил больше года, денег и средств было вложено очень много.

Она у меня плавающая, таких в принципе мало в России. У нее и мотор сухой, салон сухой полностью. На мостах от Volvo Laplander. Почти все топовое здесь. Есть, конечно, что изменить, но для Башкирии вполне достаточно. Роман Морозов, участник открытого Кубка Уфы по джип-триалу