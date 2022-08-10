Стало известно, в каких районах Башкирии фиксируется высокий класс пожароопасности

МЧС по Башкирии продолжает следить за пожароопасной ситуацией в регионе. Стало известно, в каких районах фиксируется высокий класс пожарной опасности.
Так, четвёртый класс пожароопасности введен в 20 районах: Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Буздякский, Бурзянский, Дюртюлинский, Зилаирский, Илишевский, Караидельский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Туймазинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский.
Пятый класс пожароопасности прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Бирском и Кушнаренковском районах.
За последние сутки на территории Башкирии лесные пожары не зарегистрированы. Действующих лесных пожаров нет.