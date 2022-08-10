В Башкирии в Международный день кота спасли застрявшего котёнка

Зооволонтёры города Октябрьского рассказали о спасении маленького котёнка. Вызволить из беды малыша удалось в Международный день кота.
Жительница одного из домов в городе рассказала, что на козырьке балкона на 9 этаже громко мяукает кот. Он несколько дней провёл без еды и воды на жаре. Волонтёры сразу поспешили на помощь к хвостатому, но на крышу попасть не смогли – дверь была закрыта. Им удалось связаться с сотрудниками жилищного управления, которые открыли необходимую дверь, вот только котёнку помочь всё ещё не было возможности, так как до козырька балкона было просто не достать.
Волонтёры обратились к альпинисту, который работает в компании по установке кондиционеров. Отзывчивый мужчина прибыл на помощь и успешно спас котёнка.
Малыш был очень худой и уставший, однако его здоровью ничего не угрожает. Сейчас котёнок отсыпается у волонтёров. Как он забрался на крышу – неизвестно.
Фото: Путь домой.