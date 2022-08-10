В Башкирии в Международный день кота спасли застрявшего котёнка

Жительница одного из домов в городе рассказала, что на козырьке балкона на 9 этаже громко мяукает кот. Он несколько дней провёл без еды и воды на жаре. Волонтёры сразу поспешили на помощь к хвостатому, но на крышу попасть не смогли – дверь была закрыта. Им удалось связаться с сотрудниками жилищного управления, которые открыли необходимую дверь, вот только котёнку помочь всё ещё не было возможности, так как до козырька балкона было просто не достать.