Жительница Башкирии созналась в жестоком убийстве 11-летнего сына

Следственный комитет Башкирии завершил расследование жестокого убийства 11-летнего мальчика. Главными подозреваемыми в преступлении стали мама и отчим ребёнка.

В 2001 году в Сибае пропал мальчик на велосипеде. Ребёнок уехал от бабушки и дедушки домой и пропал. В 2017 году в лесу были найдены останки человека. Экспертиза доказала, что они принадлежат пропавшему ребёнку. Только в 2022 году удалось поставить точку в расследовании случившегося.

Оказалось, 62-летний мужчина подстрекал 53-летнюю маму мальчика убить сына. Горожанин невзлюбил неродного сына, а вскоре у пары появился общий ребёнок. В злополучный день мама с сыном якобы отправилась в лес на заготовку веников. Среди деревьев женщина задушила мальчика поясом от халата, который ей дал муж. После мужчина заставил женщину закопать тело сына там же.

Женщина свою вину полностью признала. При этом мужчина с обвинением не согласен и утверждает, что его оговаривают. Окончательное решение примет Баймакский районный суд.