Спасатели Уфы пришли на помощь тонущему ребёнку

Управление гражданской защиты Уфы сообщает о спасении двух женщин и ребёнка от смерти в воде.

Так, 8 августа на пляже «Карьерное» две уфимки заплыли на глубину. Одна из женщин начала тонуть и схватилась за подругу — обе стали уходить под воду. К счастью, их заметили спасатели, которые помогли женщинам всплыть и добраться до берега. По предварительной информации, отдыхающие были пьяны.

Также спасатели помогли трёхлетнему ребёнку на пляже «Райский берег». Родители оставили малыша под присмотром 8-летней сестры. Девочка оставила братишку без внимания на пару минут – ребёнок начал тонуть. Спасатели успели помочь малышу. Медицинская помощь ему не потребовалась.