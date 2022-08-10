Пытавшиеся «откосить» от армии хоккеисты из Уфы предстали перед судом

Для кого-то из хоккеистов сезон может не начаться. Пытавшиеся «откосить» от армии игроки из Уфы сегодня предстали перед судом.

Сегодня стартовали судебные рассмотрения по существу уголовных дел в отношении хоккеистов Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова за дачу взятки в особо крупном размере для отсрочки от армии.

Первое дело начали рассматривать по Анвару Сулейманову. Спортсмен пришел в здание суда в сопровождении родителей и адвоката. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако как нам рассказала накануне мама Анвара Светлана Сулейманова, начало рассмотрения ее сын ждал в Казани, на сборах.

Он пока в Казани тренируется. В город приезжает по мере надобности. Был здесь недели две назад. Раз сезон начался, там он. Светлана Сулейманова, мама Анвара Сулейманова

Дело о взятках в ФСБ разрабатывали задолго до ареста всех подозреваемых. Еще в апреле правоохранители задержали главного фигуранта Фарита Самигудлина на «Уфа-Арене». По версии следствия, он и являлся посредником в даче взяток. Принимал денежные вознаграждения военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. Оба сейчас под следствием, как и три хоккеиста. Однако родители Анвара Сулейманова утверждают, что они даже якобы незнакомы.

– Ваш сын с Фаритом Самигудлиным в каких отношениях? – Ни в каких. – Они не были знакомы? – Нет. Мы считаем, что наш сын не виноват. Айдар и Светлана Сулеймановы, родители Анвара Сулейманова

Сам Анвар Сулейманов никак не комментирует делопроизводство в отношении него. Он является бывшим игроком и воспитанником хоккейного клуба «Салават Юлаев» и нынешним вратарем казанского «Феникса». Судья опросил родителей Сулейманова и перенес процесс на 25 августа. После обеда в Ленинский суд приехал другой фигурант этого же дела, уроженец Салавата и игрок питерского СКА Михаил Воробьев, его сопровождали два адвоката.

По версии следствия, за денежное вознаграждение Фарит Самигуллин посодействовал Воробьеву в получении временной прописки для постановки на учет в военкомат Орджоникидзевского и Калининского района. Там уже дело оставалось за военкомом Воропаевым. Спортсмен признался в зале суда, что осуществлял покупку военного билета через Самгуллина. В связи с этим судья перенес заседание на 22 августа. А Воробьев после заседания с журналистами общаться отказался.