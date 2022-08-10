Хоккейный клуб «Кировец» начинает сезон

Уже в четверг уфимская команда проведет первый товарищеский матч в Красноярске. А в понедельник башкирский коллектив ждет первая официальная игра. В Кубке России «Кировец» встретится с архангельским «Водником». На тренировке команды побывала наша съемочная группа.
Одна из главных задач для команды по хоккею с мячом летом – найти подходящий лед. После выхода из отпуска «Кировец» занимался на земле. Затем игроки вышли на лед «Уфа-Арены». А заключительные тренировки перед отъездом в Красноярск провели на малом льду Дворца спорта. Здесь гораздо холоднее и качество льда лучше. Как раз то, что нужно для «Кировца».
Перед первой товарищеской игрой с «Водником» у «Кировца» будет всего одна тренировка на большом поле в Красноярске. Дома же приходится заниматься в коробке. От постоянных ударов об борт некоторые мячи меняют форму с шара на яйцо. Так что у соперников по сравнению с уфимцами будет определенное преимущество.
Соперниками «Кировца» по товарищеским матчам станут архангельский «Водник» и красноярский «Енисей». Оба клуба входят в тройку самых титулованных в России.
С 15 по 22 августа в рамках Кубка России «Кировцу» предстоит провести шесть матчей. Помимо «Водника» и «Енисея» соперниками станут «Байкал-Энергия» из Иркутска, «Уральский трубник» из Первоуральска, хабаровский «СКА-Нефтяник» и «Сибсельмаш» из Новосибирска.