Хоккейный клуб «Кировец» начинает сезон

Уже в четверг уфимская команда проведет первый товарищеский матч в Красноярске. А в понедельник башкирский коллектив ждет первая официальная игра. В Кубке России «Кировец» встретится с архангельским «Водником». На тренировке команды побывала наша съемочная группа.

Одна из главных задач для команды по хоккею с мячом летом – найти подходящий лед. После выхода из отпуска «Кировец» занимался на земле. Затем игроки вышли на лед «Уфа-Арены». А заключительные тренировки перед отъездом в Красноярск провели на малом льду Дворца спорта. Здесь гораздо холоднее и качество льда лучше. Как раз то, что нужно для «Кировца».

Здесь похолоднее и лед пожестче. Нам с нашими коньками с длинным лезвием жесткий лед лучше. Егор Козлов, полузащитник ХК «Кировец»

Перед первой товарищеской игрой с «Водником» у «Кировца» будет всего одна тренировка на большом поле в Красноярске. Дома же приходится заниматься в коробке. От постоянных ударов об борт некоторые мячи меняют форму с шара на яйцо. Так что у соперников по сравнению с уфимцами будет определенное преимущество.

Уже некоторые команды, да практически все, кто в Кемерово, кто в Красноярске стоят на большом льду. Уже товарищеские игры проводят. Так что все готовятся, вкатываются. Игорь Войтович, тренер ХК «Кировец»

Соперниками «Кировца» по товарищеским матчам станут архангельский «Водник» и красноярский «Енисей». Оба клуба входят в тройку самых титулованных в России.

Состав, конечно, очень сильный. Слабых соперников там нет. Мы будем выходить, делать свою работу, показывать себя. Надеемся на хороший результат. Роман Фролов, полузащитник ХК «Кировец»