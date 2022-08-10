В Башкирии подвели итоги 12 тура чемпионата республики по футболу

И вновь рубрика имени Пачо, а как иначе, если туймазинский футболист – главный голеадор чемпионата республики. На неделе было сыграно ещё пять матчей турнира. В центральной встрече уикенда туймазинский «Спартак-Дубль», конечно, благодаря дублю Пачо одержал победу над «Стартом» и поднялся на второе место в турнирной таблице.