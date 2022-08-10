В Центре гимнастики в Уфе прошёл День физкультурника

Спортсмены, обучающиеся в новом дворце, отметили праздник показательными выступлениями. На встречу пришли и почётные гости – первые мастера спорта СССР по спортивной гимнастике в Башкортостане Валерий Фокин и Мария Баранова, а также чемпион республики по гимнастике 1947 года Евгений Струговец.
Уже после мероприятия ветераны собрались за чашечкой чая, чтобы вспомнить былые спортивные времена. Многие из них не виделись друг с другом более 60 лет. Для будущего музея Центра спортивной гимнастики именитые спортсмены оставили свои автографы и написали пожелания новому поколению гимнастов.