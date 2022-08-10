В Центре гимнастики в Уфе прошёл День физкультурника

Спортсмены, обучающиеся в новом дворце, отметили праздник показательными выступлениями. На встречу пришли и почётные гости – первые мастера спорта СССР по спортивной гимнастике в Башкортостане Валерий Фокин и Мария Баранова, а также чемпион республики по гимнастике 1947 года Евгений Струговец.

Я очень довольна увидеть такой прекрасный зал, гимнасток, спортсменов, оборудование. Это сказка. Когда мы начинали, там печное отопление было, мы там занимались.

Мария Баранова, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике

Гимнастика была и остаётся спортом молодым. Я когда занимался в Динамо, мне было 14 лет, я среди мужчин занял первое место. Стал чемпионом Башкирии в 1947 году.

Евгений Струговец, чемпион Республики Башкортостан по гимнастике

Уже после мероприятия ветераны собрались за чашечкой чая, чтобы вспомнить былые спортивные времена. Многие из них не виделись друг с другом более 60 лет. Для будущего музея Центра спортивной гимнастики именитые спортсмены оставили свои автографы и написали пожелания новому поколению гимнастов.

Я застал гимнастику совершенно другой, были менее эластичные снаряды, ковёр был простой пол, покрытый ковриком.

Валерий Фокин, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике
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