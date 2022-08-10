В Центре гимнастики в Уфе прошёл День физкультурника

Спортсмены, обучающиеся в новом дворце, отметили праздник показательными выступлениями. На встречу пришли и почётные гости – первые мастера спорта СССР по спортивной гимнастике в Башкортостане Валерий Фокин и Мария Баранова, а также чемпион республики по гимнастике 1947 года Евгений Струговец.

Я очень довольна увидеть такой прекрасный зал, гимнасток, спортсменов, оборудование. Это сказка. Когда мы начинали, там печное отопление было, мы там занимались.

Гимнастика была и остаётся спортом молодым. Я когда занимался в Динамо, мне было 14 лет, я среди мужчин занял первое место. Стал чемпионом Башкирии в 1947 году.

Уже после мероприятия ветераны собрались за чашечкой чая, чтобы вспомнить былые спортивные времена. Многие из них не виделись друг с другом более 60 лет. Для будущего музея Центра спортивной гимнастики именитые спортсмены оставили свои автографы и написали пожелания новому поколению гимнастов.