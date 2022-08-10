В Уфе двое злоумышленников похители человека

В Уфе злоумышленники избили и похитили мужчину. От потерпевшего похитители требовали 100 тысяч рублей. Как сообщает Следком Башкирии, ранее мужчины работали с потерпевшим на стройке.

Преступники назначили жертве встречу в микрорайоне Инорс, где потребовали отдать деньги за проделанную работу. Когда потерпевший отказался, то двое мужчин избили его, затолкали в машину и вывезли в сторону района Черниковка.