В Уфе двое злоумышленников похители человека

В Уфе злоумышленники избили и похитили мужчину. От потерпевшего похитители требовали 100 тысяч рублей. Как сообщает Следком Башкирии, ранее мужчины работали с потерпевшим на стройке.
Преступники назначили жертве встречу в микрорайоне Инорс, где потребовали отдать деньги за проделанную работу. Когда потерпевший отказался, то двое мужчин избили его, затолкали в машину и вывезли в сторону района Черниковка.
Опасаясь за свою жизнь, потерпевший пообещал отдать злоумышленникам деньги и они отпустили его, забрав предварительно мобильный телефон и строительные инструменты из автомобиля. Пострадавший обратился в полицию. В короткий срок 28-летний и 31-летний похитители были задержаны.