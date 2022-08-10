Радий Хабиров провёл совещание с Фондом развития территорий по достройке проблемных домов

Глава Башкортостана и управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев провели совещание по достройке проблемных домов в Башкирии. Речь шла о восстановлении прав дольщиков.
Наблюдательный совет Фонда принял решения в отношении 77 долгостроев. Половину из них доведут до степени готовности, а вот по 38 объектам стройка признана нецелесообразной. Дольщикам начали выплачивать компенсации. Денежное возмещение вместо квартир уже получили свыше 2,5 тысяч человек.
В реестре проблемных объектов остаются ещё 80 долгостроев. По словам Радия Хабирова, совместными усилиями с фондом республике удастся решить проблему обманутых дольщиков, как требует президент, до конца следующего года.