Радий Хабиров провёл совещание с Фондом развития территорий по достройке проблемных домов

Глава Башкортостана и управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев провели совещание по достройке проблемных домов в Башкирии. Речь шла о восстановлении прав дольщиков.

Наблюдательный совет Фонда принял решения в отношении 77 долгостроев. Половину из них доведут до степени готовности, а вот по 38 объектам стройка признана нецелесообразной. Дольщикам начали выплачивать компенсации. Денежное возмещение вместо квартир уже получили свыше 2,5 тысяч человек.