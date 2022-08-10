Радий Хабиров посетил учебно-тактические занятия батальона имени Доставалова

Глава Башкортостана побывал на тренировочном полигоне. Руководитель региона и сам сел в кабину БМП. Ну а во время общения с воинами подарил им талисманы-обереги. Как солдаты готовятся выполнять задачи на поле боя?
Радий Хабиров уже не раз наблюдал, как башкирские военнослужащие работают на БМП. И вот на этот раз сам решил сесть в кабину боевой машины. Перед началом движения – краткий инструктаж. Даже небольшой поездки оказывается вполне достаточно, чтобы прочувствовать все тяготы военной службы.
Тренировки – неотъемлемая часть распорядка дня башкирских бойцов. Их главная задача сейчас – не только освоить технику, но и отточить слаженность совместных действий.
В составе делегации, приехавшей навестить бойцов батальона имени Доставалова, главы муниципалитетов. Чиновники приехали к военнослужащим с гостинцами, которые передали их родственники.
Башкирские бойцы среди командиров снискали репутацию старательных и отважных воинов. Глава Башкортостана вручил знаки отличия самым лучшим, проявившим себя в изучении военного дела. Радий Хабиров в очередной раз отметил важность поставленной перед ними задачи и пообещал оказать надежную поддержку в тылу.
От имени женщин Башкортостана Радий Хабиров передал бойцам подразделения талисманы в форме древнего башкирского боевого щита. Период слаживания подходит к концу. Совсем скоро контрактники отправятся в зону выполнения специальной военной операции. Там им предстоит выполнять тяжелую и опасную работу, за которую могут взяться только настоящие мужчины.