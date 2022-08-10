Радий Хабиров посетил учебно-тактические занятия батальона имени Доставалова

Глава Башкортостана побывал на тренировочном полигоне. Руководитель региона и сам сел в кабину БМП. Ну а во время общения с воинами подарил им талисманы-обереги. Как солдаты готовятся выполнять задачи на поле боя?

Радий Хабиров уже не раз наблюдал, как башкирские военнослужащие работают на БМП. И вот на этот раз сам решил сесть в кабину боевой машины. Перед началом движения – краткий инструктаж. Даже небольшой поездки оказывается вполне достаточно, чтобы прочувствовать все тяготы военной службы.

Тяжелая работа. Там и шум, и жара, и она очень интеллектуальна. Это не просто так, очередность переключения, очень внимательно смотреть, три вида вооружения – только за это поклон мужикам, низкий поклон надо иметь дух. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тренировки – неотъемлемая часть распорядка дня башкирских бойцов. Их главная задача сейчас – не только освоить технику, но и отточить слаженность совместных действий.

Выслушали, побеседовали с личным составом нашего башкирского батальона. Честно, хочется отметить в первую очередь то, что очень сильный боевой дух. С ребятами разговаривали, которые выезжали на БМП, на огневые точки. Очень сильные, все-таки это наш башкирский боевой дух. Это потомки нашей республики. Тоже задали вопросы, проблемные вопросы, все это взяли на карандаш, будем помогать, как поставил задачу глава республики. Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан

В составе делегации, приехавшей навестить бойцов батальона имени Доставалова, главы муниципалитетов. Чиновники приехали к военнослужащим с гостинцами, которые передали их родственники.

Мы собрали посылки, там все необходимое, что ребятам нужно. Ну и, конечно же, от их близких, жен, детей какие-то сувениры, вещи, которые напоминают им о доме. Игорь Миронов, глава администрации г. Салавата

Башкирские бойцы среди командиров снискали репутацию старательных и отважных воинов. Глава Башкортостана вручил знаки отличия самым лучшим, проявившим себя в изучении военного дела. Радий Хабиров в очередной раз отметил важность поставленной перед ними задачи и пообещал оказать надежную поддержку в тылу.

Алик Финзирович, мой советник, специально этим занимается. Я его специально пригласил на эту работу, чтобы была прямая связь со мной. Любые вопросы у ваших жен, родителей, детей, где-то садик, где-то учиться, помочь что-то сделать – мы все возьмем на себя, это я вам твердо обещаю. Я свое слово держу, в этом плане будьте спокойны. Мы за вашей спиной стоим – вы на переднем плане, мы на заднем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан