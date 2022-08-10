Один из пытавшихся «откосить» от армии хоккеистов «Салавата Юлаева» признал свою вину

Бывший игрок команды «Салават Юлаев» Михаил Воробьев признал вину в даче взятки в особо крупном размере. Ему, как и двум другим воспитанникам уфимского клуба, грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня суд начал рассмотрение уголовных дел по существу. Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина обвиняют в незаконном приобретении военных билетов и не только.

Анвар Сулейманов у здания Ленинского районного суда Уфы ждет начала процесса в компании родителей и своего адвоката. Спортсмена подозревают в даче взятки в особо крупном размере. В зале заседания воспитанник клуба «Салават Юлаев» тоже был немногословен, на процессе опросили только свидетелей. У судьи появились вопросы к подозреваемому, и Сулейманову могли изменить меру пресечения на домашний арест: выяснилось, что, будучи под подпиской о невыезде, спортсмен уехал в другой регион. Это подтвердила нам мать хоккеиста, сообщив, что хоккеист тренируется в Казани.

А это второй подозреваемый – Михаил Воробьев. Он, как и его коллега по льду, еще в 2019 году решил «откосить» от службы в армии. Оба обратились к общему знакомому – бывшему сотруднику ГИБДД Фариту Самигуллину. Они передали деньги посреднику и начали строить спортивную карьеру. Со временем Воробьев перебрался из Уфы в Санкт-Петербург, где его и задержали.

Чтобы получить военный билет, Воробьев оформил через Самигуллина и временную регистрацию в Уфе. Постоянная прописка у него в Салавате. Родители хоккеиста на эту тему говорить не хотят. Но в суде Михаил оказался разговорчив и в самом начале процесса признал вину. Только уже поздно: теперь желание сэкономить год может обернуться двенадцатью за решеткой. Это максимальное наказание по этой статье.

В перерывах между заседаниями родители Сулейманова озвучили свою версию в поддержку сына и его коллег.

Наш сын и остальные ребята практически ни в чем не виноваты. Они делали свою работу, выполняли ее профессионально и качественно, защищали свою республику, свой клуб. Айдар Сулейманов, отец Анвара Сулейманова

Мы прекрасно понимаем, что после года армии обратно его уже ни один клуб не возьмет. Светлана Сулейманова, мать Анвара Сулейманова