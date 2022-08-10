Один из пытавшихся «откосить» от армии хоккеистов «Салавата Юлаева» признал свою вину

Бывший игрок команды «Салават Юлаев» Михаил Воробьев признал вину в даче взятки в особо крупном размере. Ему, как и двум другим воспитанникам уфимского клуба, грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня суд начал рассмотрение уголовных дел по существу. Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина обвиняют в незаконном приобретении военных билетов и не только.

Анвар Сулейманов у здания Ленинского районного суда Уфы ждет начала процесса в компании родителей и своего адвоката. Спортсмена подозревают в даче взятки в особо крупном размере. В зале заседания воспитанник клуба «Салават Юлаев» тоже был немногословен, на процессе опросили только свидетелей. У судьи появились вопросы к подозреваемому, и Сулейманову могли изменить меру пресечения на домашний арест: выяснилось, что, будучи под подпиской о невыезде, спортсмен уехал в другой регион. Это подтвердила нам мать хоккеиста, сообщив, что хоккеист тренируется в Казани.

А это второй подозреваемый – Михаил Воробьев. Он, как и его коллега по льду, еще в 2019 году решил «откосить» от службы в армии. Оба обратились к общему знакомому – бывшему сотруднику ГИБДД Фариту Самигуллину. Они передали деньги посреднику и начали строить спортивную карьеру. Со временем Воробьев перебрался из Уфы в Санкт-Петербург, где его и задержали.

Фото №1 - Один из пытавшихся «откосить» от армии хоккеистов «Салавата Юлаева» признал свою вину

Чтобы получить военный билет, Воробьев оформил через Самигуллина и временную регистрацию в Уфе. Постоянная прописка у него в Салавате. Родители хоккеиста на эту тему говорить не хотят. Но в суде Михаил оказался разговорчив и в самом начале процесса признал вину. Только уже поздно: теперь желание сэкономить год может обернуться двенадцатью за решеткой. Это максимальное наказание по этой статье.

В перерывах между заседаниями родители Сулейманова озвучили свою версию в поддержку сына и его коллег.

Наш сын и остальные ребята практически ни в чем не виноваты. Они делали свою работу, выполняли ее профессионально и качественно, защищали свою республику, свой клуб.

Айдар Сулейманов, отец Анвара Сулейманова

Мы прекрасно понимаем, что после года армии обратно его уже ни один клуб не возьмет.

Светлана Сулейманова, мать Анвара Сулейманова

Помимо воспитанников «Салавата» Сулейманова, Воробьева, Лукина и посредника Фарита Самигуллина, в деле фигурирует военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Воропаев. Он также находится под следствием. Владислав Лукин на заседание не явился. По ходатайству его адвоката рассмотрение уголовного дела перенесли.

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