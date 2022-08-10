Под Уфой в центре «Авангард» проходит патриотическая смена для школьников

В центре «Авангард» под Уфой проходит необычная детская смена. Школьники учатся оказывать первую медицинскую помощь, ходить строевым шагом и ориентироваться на местности. 12 дней ребята носят военную форму и проходят физподготовку.

В их случае судьи оценивать будут не вокальные данные, а слаженность исполнения. Ребята чеканят шаг часами каждый день, надеясь, что таким образом дойдут до победы на финале «Зарницы Поволжья». Команда из Фёдоровского района, пройдя региональный этап, отправляется представлять республику. Даётся это нелегко. Обстановку накаляет не только инструктор, но и палящее солнце. В противогазах школьники должны суметь правильно оказать первую помощь и эвакуировать пострадавшего. Раненые не забывают подбадривать товарищей. Знания могут помочь ребятам в обычной жизни. Курсы по ориентированию на местности, говорят инструкторы, не помешало бы пройти и взрослым.

Каждое лето мы ходим в турпоходы, ищем потерявшихся путешественников. Дети должны уметь ориентироваться по компасу. Ориентирование бывает еще в городе. Если уметь ориентироваться, то можно это сделать в любом незнакомом городе. Андрей Рекрут, преподаватель тактической подготовки центра «Авангард»

Преподаватели – военные в запасе. После службы пришлось переориентироваться на детей. И ладно бы только пацаны, говорят инструкторы. Так ведь есть отдельный взвод девочек. Здесь нужно действовать более тактично. Тем более стреляют воспитанницы метко. В лагере девочки тоже носят военную форму. За смену дети также проходят тактическую подготовку, учатся и рыть окопы.

Строевая подготовка, воинский устав, понятие о тактике, об оружии, отрывка окопов, оказание медпомощи – самые азы. Мы по-доброму, но им стараемся не показывать, чтобы они считали, что здесь все по-взрослому. Никита Рекрут, руководитель учебно-методического центра «Авангард»