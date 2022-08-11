В Башкирии осудили банду мошенниц

В Стерлитамаке вынесли приговор банде мошенниц.Орудовала группа из трех человек в строительной и банковской сферах. Выявили и пресекли деятельность обвиняемых сотрудники республиканского ФСБ.

Также, они установили, три женщины занимающие должности риелтора, юриста и бухгалтера заключали с дольщиками договоры купли-продажи недвижимости под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Стерлитамакским городским судом женщины были приговорены к 7, 8 и 8 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.