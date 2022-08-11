В Башкирии мотоциклист, насмерть сбивший ребёнка, отправится в тюрьму

В Сибае повторно рассмотрели дело по факту смертельной аварии, в которой погиб 10-летний ребёнок. В случившемся обвинили 20-летнего мотоциклиста.

В июле 2021 года парень двигался на личном транспорте с неработающей передней фарой. В этот момент он не заметил девочку на электросамокате, которая двигалась по встречной полосе. Мотоциклист наехал на ребёнка. Девочка получила многочисленные травмы и скончалась через несколько дней в больнице.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Известно, что погибшая девочка приехала в Башкирию из Тюменской области в гости к бабушке и дедушке.

Молодого человека признали виновным в смерти ребёнка и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортным средством 2 года и 6 месяцев.