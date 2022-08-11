В Башкирии стали дешевле некоторые овощи

Ощутимо подорожали такие продукты, как рис, говядина, вареная колбаса, сливочное масло, черный чай, сахар, все сорта хлеба, стерилизованное и пастеризованное молоко, соль, печенье, репчатый лук, сухие молочные смеси для детского питания, баранина, пшено, яйца и фруктово-ягодные консервы для детского питания. В среднем цена на эти продукты выросла на 0,1-2,2%.