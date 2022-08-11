В Башкирии стали дешевле некоторые овощи

Специалисты Башстата продолжают следить за ценами на социально значимые продукты в магазинах республики.
Так, за неделю значительно стала дешевле белокочанная капуста (12,1%). В среднем килограмм этого овоща обойдётся в 22 рубля. Также ощутимо подешевели морковь (8,8%) и свекла (7,3%).
В перечень подешевевших продуктов также попали (0,2-6,7%): куры, мясные и овощные консервы для детского питания, свинина, маргарин, мороженая рыба, творог, сметана, гречневая крупа, мука, подсолнечное масло, макароны, помидоры, вермишель, яблоки, шоколадные конфеты, сосиски, сардельки, полукопченая и варено-копченая колбаса, картофель, а также бананы и огурцы.
Ощутимо подорожали такие продукты, как рис, говядина, вареная колбаса, сливочное масло, черный чай, сахар, все сорта хлеба, стерилизованное и пастеризованное молоко, соль, печенье, репчатый лук, сухие молочные смеси для детского питания, баранина, пшено, яйца и фруктово-ягодные консервы для детского питания. В среднем цена на эти продукты выросла на 0,1-2,2%.