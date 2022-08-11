В Уфе без воды остались 39 домов

В Уфе зафиксировали утечки из-под земли, из-за которых почти 40 домов остались без водоснабжения.
Как сообщают представители «Уфаводоканала», по адресу ул. Султанова - ул. Лесопильная была обнаружена утечка из колодца. Сотрудники отключили водопровод диаметром 100 мм. Без холодной воды остались дома по ул. Султанова, 33 (жилой дом) и ул. Лесопильная, 29б (частный сектор).
По адресу ул. Авроры, 11/1в-11/2 также была обнаружена утечка из земли. На время ремонта без воды остались дома по ул. Авроры — № 11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2.
Жители Уфы, проживающие по ул. Баумана - ул. М. Трактовая также сообщили об утечке воды. Здесь на время работ по восстановлению водоснабжения без воды остались ул. М. Трактовая № 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 139, 141, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157а, 157, 159, 161, 161б, 163, 165, 167, 171, 177, 179, 179а, 179/2, 181, 183. Кроме того, на ул. М. Трактовая, 139а, 159 нет воды в водоразборных колонках.