В Уфе без воды остались 39 домов

Жители Уфы, проживающие по ул. Баумана - ул. М. Трактовая также сообщили об утечке воды. Здесь на время работ по восстановлению водоснабжения без воды остались ул. М. Трактовая № 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 139, 141, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157а, 157, 159, 161, 161б, 163, 165, 167, 171, 177, 179, 179а, 179/2, 181, 183. Кроме того, на ул. М. Трактовая, 139а, 159 нет воды в водоразборных колонках.