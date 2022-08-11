Школу имени Шаймуратова в ЛНР планируют отремонтировать к 1 сентября

Идут по графику. Параллельно с капитальным ремонтом школы №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское Луганской народной республики рабочие из Башкортостана приступили к благоустройству прилегающей территории.

В школьные годы Дмитрий Симоненко сам отвечал у этой доски, теперь готовит класс и для своих детей, которые пойдут учиться через пару лет. В ремонте строителям Башкортостана помогают местные жители.

Нас тут много, стараемся, помогаем. Сами вызвались и пришли сюда. В будущем и мои дети сюда пойдут, и я сам тут учился. В этом классе. Школа отличается от той, которая была раньше. Сейчас всё новое. Даже крыша, которую давно уже так не делали. Дмитрий Симоненко, житель г. Петровское

На объекте задействованы уже 170 специалистов, в том числе турецких. Число рабочих растет. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, школа должна распахнуть свои двери в День знаний.

Фасадные работы завершили на 30-40%, всё остальное – отделка. На сегодняшний день мы завершили полностью кровлю, сегодня-завтра завершаем установку пластиковых окон. Уже с завтрашнего дня начинаем ставить откосы и подоконники. Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

Школа 1935 года постройки, соответствующее состояние было. Даже перекрытия частично деревянные. Но Радием Фаритовичем поставлена задача до 1 сентября выполнить капитальный ремонт, поэтому, как видите, мы ведём работы на всех фронтах. Мы постараемся сделать акцию школу, которая будет соответствовать самым современным стандартам, чтобы жители Петровского были довольны. Кирилл Чистяков, заместитель главы администрации г. Уфы

Школьники получат новый футбольный стадион, просторный спортзал и столовую, в здании заменят всю электрику и установят новую сантехнику. Продолжается монтаж радиаторов отопления, а на улице изготавливают каркасы входных групп.

Они у нас будут над дверьми. Будут обшиваться, тут у нас скаты. Тут будет профнастил. Снег стекать и вода будет уходить в сторону. Всё по уму. Здесь у нас будет семь входных групп небольших, одна будет центральная входная группа, центральный вход в школу. Артём Старостин, сварщик

Строители довольны условиями работы, решены и вопросы оплаты труда. А местные повара, чьи дети также учатся в школе имени Шаймуратова, трижды в день кормят рабочих.

Питание в принципе неплохое. Сытно. Работаем, строим школу. Кормят вкусно, три раза в день: завтрак обед и ужин. Мурат Миржалалов, строитель

Восемь тонн продуктов очередным гумконвоем привезут, а также более 170 тонн стройматериалов. Колонна из Башкортостана приедет в ближайшее время.