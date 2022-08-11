Под Уфой автомобиль ВАЗ 2115 влетел в грузовик

10 августа произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.

Фото №1 - Под Уфой автомобиль ВАЗ 2115 влетел в грузовик

ДТП произошло неподалеку от трассы М5. Установлено, что водитель грузового «Hovo» двигался по мосту со стороны шоссе Самара – Уфа – Челябинск. Поворачивая на улицу Глинки, водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115.

Водителям на месте потребовалась медицинская помощь. Известно, что водитель отечественного ВАЗ 2115 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В настоящее время начато разбирательство.

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