Под Уфой автомобиль ВАЗ 2115 влетел в грузовик

10 августа произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.
ДТП произошло неподалеку от трассы М5. Установлено, что водитель грузового «Hovo» двигался по мосту со стороны шоссе Самара – Уфа – Челябинск. Поворачивая на улицу Глинки, водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115.
Водителям на месте потребовалась медицинская помощь. Известно, что водитель отечественного ВАЗ 2115 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В настоящее время начато разбирательство.