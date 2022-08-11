Под Уфой автомобиль ВАЗ 2115 влетел в грузовик

10 августа произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло неподалеку от трассы М5. Установлено, что водитель грузового «Hovo» двигался по мосту со стороны шоссе Самара – Уфа – Челябинск. Поворачивая на улицу Глинки, водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115.