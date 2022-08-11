В Госдуму внесли предложение увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

В Госдуме предложили значительно увеличить МРОТ. Закон, направленный на увеличение минимального размера оплаты труда, разработали и направили на рассмотрение депутаты ЛДПР.
Депутаты фракции во главе с Леонидом Слуцким предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей.
Уже этой осенью Госдума начнет обсуждение проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы. Оппозиционные партии готовят свои предложения по увеличению этого базового показателя.