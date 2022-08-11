В Башкирии наградили почетными грамотами и медалями 58 строителей

«Строители — надёжная опора нашей страны и республики. Ваш нелёгкий и ответственный труд всегда вызывает уважение. И сегодня могу сказать, что мы вами гордимся. Благодарим за благоустроенные города, сёла, дороги. За всё, что делает нашу жизнь комфортной», — произнес поздравительную речь Радий Хабиров.