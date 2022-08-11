В Башкирии наградили почетными грамотами и медалями 58 строителей

В башкирской столице наградили работников строительного комплекса республики. Почетные грамоты, медали и звания получили 58 работников сферы.
Награды отличившимся работникам вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Строители — надёжная опора нашей страны и республики. Ваш нелёгкий и ответственный труд всегда вызывает уважение. И сегодня могу сказать, что мы вами гордимся. Благодарим за благоустроенные города, сёла, дороги. За всё, что делает нашу жизнь комфортной», — произнес поздравительную речь Радий Хабиров.