В Башкирии продолжается масштабное обновление ФАПов

В Башкортостане по поручению главы республики продолжается масштабное обновление фельдшерско-акушерских пунктов. Речь не только о строительстве новых зданий, но и о техническом оснащении. ФАПы – это первичное звено, ближайшая доступная медпомощь для жителей деревень и сёл.

Если раньше их было не загнать к врачу, то теперь они сами на каждой прогулке тянут маму в ФАП. В этом «таборе» трое детей Эльвины Муслыховой, за компанию к фельдшеру пришли и соседские ребята.

Поручение открыть новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Муллино дал Радий Хабиров. Теперь о старом здании без туалета и отопления стараются не вспоминать. Хотя работать, говорит фельдшер Мадис Камельянов, он привык и в боевых условиях. После ранения приехал работать в родную деревню. Новому дому – так называет своё место работы – рад. Вместе со зданием фельдшер получил в свое распоряжение гинекологическое кресло для осмотров и оборудование, которого раньше никогда не было. На прием к Мадису Камельянову малыши выстраиваются в очередь. Глядя на медика, и дети загорелись желанием стать врачами. И дело тут не в красивом помещение и белом халате.

Пока строители заканчивали работу в здании, Люция Шакирова трудилась на улице – обустраивала сад. Фельдшером в деревне Карабаево она работает почти 30 лет. В этом году из отпуска ей хотелось выйти поскорее. Первые рабочие дни в новом здании. В ФАПе сделали комнату ожидания, да и туалет теперь внутри. У медика также полный комплект оборудования, особенно рада компьютеру.

Фельдшерско-акушерский пункт – это первичное звено медицины. Медики могут оказать не только экстренную службу на селе, но и, возможно, обнаружить на ранней стадии серьёзное заболевание.

В Бураевском районе уже построено 5 ФАПов. Строительство двух новых зданий по поручению главы республики два года назад завершили и в Мечетлинском районе, в деревнях Малоустьикинское и Нижнее Бобино. В этом году будут заменены почти полсотни фельдшерско-акушерских пунктов. Модернизация медицины в районах республики происходит не только на уровнях ФАПов.

В этом году планируем запустить поликлинику в Бирске, в Затоне. Это два хороших объекта, которые повысят доступность и качество медпомощи. Планируется капремонт девяти больниц – это тоже для нас существенная поддержка и решение насущных проблем. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан