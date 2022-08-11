В Стерлибашевском районе завершают ремонт четырех школ

Современные школы на селе. В Стерлибашевском районе завершают ремонт четырех учебных заведений. Фасады, кровлю, внутренние инженерные системы зданий обновляют на средства из федерального бюджета по программе «Развитие образования». Также за счёт республиканского финансирования благоустраивают пришкольные территории, уличные спортивные площадки.

Последние штрихи в ремонт школы вносят сами педагоги. Учительница татарского языка Лилия Каримова вместе с коллегами наводят порядок в классах, где с 1 сентября начнутся их уроки. Начальная школа села Стерлибашево участвует в федеральной программе. А вот двор учебного заведения, уличную спортивную площадку благоустраивают уже на средства республиканского бюджета.

В здании 1968 года капитальный ремонт провели впервые. Между тем школа стала родной для нескольких поколений.

Всего в Стерлибашевском районе в этом году по федеральном программе «Развитие образования» выделены средства на капитальный ремонт четырех школ. Обновляют учебные заведения также в Нижнем Аллагувате, Тятер-Арасланово и Амирово. Учебные заведения оснащают современным оборудованием. Более 6 миллионов выделено на эти цели для каждой школы. Пока рабочие перестраивали здание, преподаватели перестраивали учебную программу – педагоги прошли курсы повышения квалификации.