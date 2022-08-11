В Уфе дачник обнаружил зуб мамонта

На берегу Уфимки найден зуб мамонта. Его обнаружил местный дачник вблизи садового товарищества «Зеленый мыс». Археологи заинтересовались находкой, и сейчас экспонат уже передан в Национальный музей республики.

Этот поход на речку Ильдус Виноградов однозначно запомнит надолго. Когда мужчина обнаружил палеонтологическую находку на берегу Уфимки, сначала он подумал, что это часть ствола дерева, сфотографировал и выложил в чат садоводов. Находкой заинтересовались археологи. Специалисты установили, что это один из четырех жевательных зубов мамонта с многочисленными тонкими пластинами. У древнего животного они выпадали и вырастали до шести раз за всю жизнь.

Экспонат решили отдать в Национальный музей республики. Предположительно, зубу около 15 тысяч лет, но точный возраст определят эксперты. Артефакт сохранился достаточно хорошо и может войти в палеонтологическую коллекцию музея.