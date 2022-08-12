В Уфе без холодного водоснабжения остались 12 домов

В Уфе вновь произошла коммунальная авария. О последствиях случившегося сообщает предприятие «Уфаводоканал».
У дома №1а по улице Собинова обнаружена утечка из земли. На месте уже проводятся ремонтные работы. Был отключен водопровод диаметром 150 мм, что привело к отключению воды в 12 частных домах и двух административных зданиях.
Без холодного водоснабжения временно остаются частные дома № 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9 на ул. Собинова, дома № 23, 25, 27, 29, 31 на ул. Златоустовская, а также два административных здания на ул. Златоустовская, 20/1, 20/2.