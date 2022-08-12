Стали известно, в каких районах Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

МЧС по Башкирии внимательно следит за ситуацией с лесными пожарами в республике. Пока риск возникновения природных возгораний высок.
Четвёртый класс пожароопасности объявлен в 19 районах: Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Буздякском, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском.
Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Дюртюлинском и Кушнаренковском районах.