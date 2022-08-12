В ЛНР наградили медиков из Башкирии

Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» башкирских медиков, которые оказывают помощь жителям Краснолучинского района. За последний месяц медицинский десант из республики принял более 17 тысяч пациентов.
Несмотря на загруженный график, каждый врач из Башкортостана в смену принимает более 50 человек. Медицинский десант попросили прийти в актовый зал Краснолучинской поликлиники. Повод есть. Указом Главы ЛНР медикам вручили почетные знаки от благодарных жителей.
Медики Башкортостана принимают пациентов не только в городе Красный луч, но и на медицинском автопоезде посещают другие населенные пункты. Это уже третья группа наших врачей, которые работают в ЛНР. Многие приехали ещё с первой вахтой и готовы оставаться до тех пор, пока есть необходимость в их помощи.
В составе бригады врачей из Башкортостана – взрослые и детские специалисты, которые с начала июля приняли уже более 17 тысяч пациентов. Профессионализм медиков отметили не только местные жители, но представители других регионов России.
Верные своему долгу врачи Башкортостана продолжают работу в ЛНР. И медаль, полученная из рук министра здравоохранения республики, стала для них неожиданностью. Хоть и приятной. Говорят, что лучшая награда – это благодарные и здоровые пациенты.