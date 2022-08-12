В ЛНР наградили медиков из Башкирии

Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» башкирских медиков, которые оказывают помощь жителям Краснолучинского района. За последний месяц медицинский десант из республики принял более 17 тысяч пациентов.

Несмотря на загруженный график, каждый врач из Башкортостана в смену принимает более 50 человек. Медицинский десант попросили прийти в актовый зал Краснолучинской поликлиники. Повод есть. Указом Главы ЛНР медикам вручили почетные знаки от благодарных жителей.

Приехали самые квалифицированные специалисты, очень компетентные, со своим высокоспециализированным оборудованием. Это помогла правильно устанавливать диагнозы, правильно назначить лечение. Наше население крайне благодарно, но больше всего, конечно, благодарны мы, медики республики. Потому что для нас помимо того, что это физическая помощь, это колоссальная поддержка морального духа. Это ощущение, что мы все вместе, и мы обязательно победим. Наталия Пащенко, министр здравоохранения Луганской народной республики

Медики Башкортостана принимают пациентов не только в городе Красный луч, но и на медицинском автопоезде посещают другие населенные пункты. Это уже третья группа наших врачей, которые работают в ЛНР. Многие приехали ещё с первой вахтой и готовы оставаться до тех пор, пока есть необходимость в их помощи.

По дому скучаем, конечно. Но хочу сказать, что коллектив Краснолучинского перинатального центра очень хороший и дружелюбный, хорошо встретили, мы с ними вместе работаем. Помогает и администрация, и главный врач, и заведующая отделением. Неонатолог был в отпуске, я целый месяц работала одна. Лена Мухутдинова, педиатр-неонатолог РДКБ

В составе бригады врачей из Башкортостана – взрослые и детские специалисты, которые с начала июля приняли уже более 17 тысяч пациентов. Профессионализм медиков отметили не только местные жители, но представители других регионов России.

Мы с врачами из Башкортостана неоднократно встречались. Совместно помогали друг другу. Буквально с марта мы тут работаем. Помогаем нашим друзьям, которые здесь пострадали в ЛНР. Рамзан Альдебиров, начальник медико-санитарной части МВД России по Чеченской Республике