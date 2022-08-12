В Уфе стартовал второй заезд «Университетской смены» для детей из Донбасса

Около сотни подростков приехали в республику из ЛНР и ДНР. Им предстоит познакомиться не только с культурой Башкортостана, но и с научным потенциалом региона. Кроме того, для детей организовали связь с МКС, где школьников с орбиты земли поприветствовали настоящие космонавты.

О таком многие из этих детей даже не могли мечтать. Вживую пообщаться с космонавтами, находящимися на орбите. Окно всего в пару минут удалось наладить, пока МКС пролетала над республикой. Вопросов слишком много, задать их смогли не все. Зато эмоции переполняют каждого.

Прямая связь с МКС – изюминка второй «Университетской смены». Впрочем, дальше детей ждет немало интересного. В рамках насыщенной программы преподаватели проводят для школьников экскурсии по учебным корпусам УГАТУ и лекции в аудиториях. У ребят есть возможность не только увидеть достижения науки и техники, но и потрогать их.

Особый интерес у школьников вызвал авиасимулятор. Дети смогли посидеть за штурвалом и самостоятельно полетать, пусть и виртуально.

Это уже второй заезд детей из Донецкой и Луганской народных республик. В этот раз в Уфу приехали около 100 школьников, которые пробудут здесь десять дней. УГАТУ стал единственным вузом в Башкортостане, который вошел в проект «Университетские смены».

В рамках проекта тематические образовательные программы в различных вузах страны пройдут 11 тысяч подростков из ДНР и ЛНР. Для школьников подготовили много квестов, спортивных состязаний и не только.