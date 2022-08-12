В Уфе пять подростков отравились неизвестными таблетками

Сегодня, 12 августа, в квартире в Уфе были найдены подростки в бессознательном состоянии. Они отравились неизвестным веществом.

Инцидент произошёл в микрорайоне Сипайлово. Мальчик и девочки 14-15 лет были в гостях у подруги. Ребята выпивали и приняли неустановленные пока таблетки. Взрослых в квартире не было. С признаками тяжелого отравления все пятеро были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, а двое – в состоянии средней степени тяжести.