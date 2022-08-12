Жители Уфы начали массово получать липовые квитанции за обслуживание газового оборудования

Охота за кошелками или обман по QR-коду. Жители Уфы начали массово получать квитанции от «Горгаз-сети», которая просит оплатить техобслуживание газового оборудования, хотя у потребителей уже есть договор с другой организацией. Кто вгоняет уфимцев в долги и стоит ли платить по счетам?

Эту квитанцию Эльмира Князева обнаружила в своем почтовом ящике. И сразу поняла: дело пахнет нечистым. А вот соседку пенсионерку, которая тут же направилась в банк оплачивать квиток, пришлось в подъезде развернуть домой.

Долг выдуманный, а вот сама квитанция, как выяснилось, и вовсе не является платежным документом. Но чтобы было, куда сразу перечислить деньги, находчивые отправители снабдили письмо QR-кодом. Если оплатил, то попал в кабалу на ближайшие три года. Те, кто не читает тексты мелким шрифтом и, переходя по ссылке, – даёт своё согласие на заключение договора с организацией на 36 месяцев.

Судя по данным из открытых источников, компания действительно занимается обслуживанием газовых приборов. Только зарегистрирована она в Нижнем Новгороде полгода назад. Рассылка лжеквитанций – попытка найти новых клиентов. Только о том, что пришлось заплатить дважды, они узнают уже потом.