Хирурги Уфы провели уникальные детские пластические операции

В Уфе хирурги успешно провели уникальные для России детские пластические операции. Врачи Республиканской детской клинической больницы провели мастер-класс с коллегами из Москвы.
Об этом сообщает издание «Республика Башкортостан». В ходе мероприятия были прооперированы два подростка – им корректировали врожденный дефект верхней губы и носа («заячья губа»). За операцией наблюдали два столичных врача, которые были приятно удивлены навыками уфимских хирургов.
В отделении челюстно-лицевой хирургии работают семь хирургов, в 2021 году им было прооперировано 960 пациентов.