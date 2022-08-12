Хирурги Уфы провели уникальные детские пластические операции

В Уфе хирурги успешно провели уникальные для России детские пластические операции. Врачи Республиканской детской клинической больницы провели мастер-класс с коллегами из Москвы.

Фото №1 - Хирурги Уфы провели уникальные детские пластические операции

Об этом сообщает издание «Республика Башкортостан». В ходе мероприятия были прооперированы два подростка – им корректировали врожденный дефект верхней губы и носа («заячья губа»). За операцией наблюдали два столичных врача, которые были приятно удивлены навыками уфимских хирургов. 

Эти операции очень сложные, они мало кому удаются в целом по стране. Мы освоили их в 2018 году и с тех пор широко практикуем.

Хадьятулло Аюбов, заведующий отделением РДКБ.

В отделении челюстно-лицевой хирургии работают семь хирургов, в 2021 году им было прооперировано 960 пациентов.

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