В Башкирии полиция задержала вора, который похитил пожертвования из мечети

В полицию города Сибая поступило заявление о краже денег из ящика пожертвований. Вор через разбитое окно забрался в мечеть и совершил хищение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан злоумышленник. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Зианчуринского района. По сообщению полиции, мужчина приехал в Сибай из Магнитогорска, выпивал и ночевал где придется.