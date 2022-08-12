В Башкирии мужчина грабил офисы микрозаймов чтобы отдохнуть

В Уфе ограбили контору микрозаймов по улице Степана Кувыкина. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в офис зашел мужчина, достал нож и потребовал деньги. Сотрудник офиса отдал ему 30 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон.

Аналогичное преступление произошло в Стерлитамаке на следующий день. Злоумышленник забрал из офиса микрозаймов более 40 тысяч рублей. Сотрудники организации обратились в полицию.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось найти преступника. Мужчину нашли на базе отдыха в селе Нугуш Мелеузовского района. По словам преступника, ему с девушкой не хватало денег на жизнь. После совершения преступлений, они решили отдохнуть на берегу водохранилища. После задержания выяснилось, что у преступника от награбленного осталось 4 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.