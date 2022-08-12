Патриотическое воспитание и модернизация школ: Радий Хабиров выступил на августовском педсовете

Советники по воспитанию и новые образовательные стандарты. На республиканском августовском педсовете обсудили планы на очередной учебный год. Глава Башкортостана поздравил учителей с грядущим Днем знаний и обозначил ключевые направления для дальнейшего движения.
Нынешний педсовет начинается по-особенному. На выставке в Конгресс-холле в этом году акцент сделан на предметах военного быта. Это и экспонаты времен Великой Отечественной, и стенды с информацией о героях, и даже тир, в котором свою меткость могли проверить учителя. В непростых геополитических условиях патриотическое воспитание должно стать одной из главных задач обучения подрастающего поколения.
Координаторами вышеназванной работы будут специальные советники по воспитанию. С 1 сентября они появятся в каждой школе и будут помогать выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, а также разрабатывать специальные воспитательные программы.
Упор власти делают и на обновление материально-технической базы. В федеральную программу по капремонту школ до 2026 года намерены включить 365 зданий.
В этом вопросе Башкортостан оказывает активную помощь и братскому Донбассу. Сейчас, например, вовсю идет ремонт школы имени Шаймуратова в городе Петровское. Из Луганской республики на педсовет приехала директор образовательного учреждения вместе с коллегой из Красного Луча.
С сентября в республике вводятся обновленные образовательные стандарты для начальных классов. Школам дана возможность разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы и программы, предусматривающие углубленное изучение отдельных предметов. Для помощи педагогам создан конструктор рабочих программ, использование которого поможет в том числе снизить объем бюрократической нагрузки на учителя.
На торжественной части совещания Радий Хабиров наградил отличившихся работников образования. Были присвоены звания заслуженных, а также вручены дипломы, которые получили лауреаты конкурса «Учитель года».
В приветственном слове министр просвещения страны отметил, что по качеству образования Россия должна попасть в общемировую десятку. Сейчас важной задачей становится создание единого образовательного стандарта. Башкортостан в этой работе – один из лидеров. И, конечно, особенно важно повышать престиж работы самого педагога. Ведь, как отметили на совещании, учитель – это профессия дальнего действия.