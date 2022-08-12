Патриотическое воспитание и модернизация школ: Радий Хабиров выступил на августовском педсовете

Советники по воспитанию и новые образовательные стандарты. На республиканском августовском педсовете обсудили планы на очередной учебный год. Глава Башкортостана поздравил учителей с грядущим Днем знаний и обозначил ключевые направления для дальнейшего движения.

Нынешний педсовет начинается по-особенному. На выставке в Конгресс-холле в этом году акцент сделан на предметах военного быта. Это и экспонаты времен Великой Отечественной, и стенды с информацией о героях, и даже тир, в котором свою меткость могли проверить учителя. В непростых геополитических условиях патриотическое воспитание должно стать одной из главных задач обучения подрастающего поколения.

Вы знаете, идет столкновение разных идеологий, наша страна находится под чудовищным давлением, наши парни выполняют спецоперацию, и мы должны от этого отталкиваться и об этом думать. На мой взгляд, у школы нашей есть возможность идеологически отбросить всю шелуху, которая налипала эти годы. Сейчас мы сами внутри нашей страны, опираясь на наши идеалы, на наши координаты, сами можем построить свою школу, двигаться дальше и воспитывать замечательных ребят, которых вы все эти годы воспитывали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Координаторами вышеназванной работы будут специальные советники по воспитанию. С 1 сентября они появятся в каждой школе и будут помогать выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, а также разрабатывать специальные воспитательные программы.

Главная тема – патриотическое воспитание наших школьников и студентов. Сейчас в школах принимаются новые планы воспитательной работы. Есть единый утвержденный формат, который нам спустило Министерство просвещения. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Упор власти делают и на обновление материально-технической базы. В федеральную программу по капремонту школ до 2026 года намерены включить 365 зданий.

Программа президента по капремонту ветхих школ работает. Мы в этом году 63 делаем, за два года это 9 млрд рублей – мы могли вообще в год на эти цели давать менее 600 млн, сейчас мы даем 9 млрд. Надо, чтобы до 2026 года мы могли каждую вторую школу капитально отремонтировать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом вопросе Башкортостан оказывает активную помощь и братскому Донбассу. Сейчас, например, вовсю идет ремонт школы имени Шаймуратова в городе Петровское. Из Луганской республики на педсовет приехала директор образовательного учреждения вместе с коллегой из Красного Луча.

Много людей работает, быстро, качественно. Мы горячо признательны главе республики Радию Фаритовичу лично и всему народу Башкортостана за доброе и теплое к нам отношение. Гульназ Серова, директор Петровской школы №22 им. М.М. Шаймуратова /ЛНР/

С сентября в республике вводятся обновленные образовательные стандарты для начальных классов. Школам дана возможность разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы и программы, предусматривающие углубленное изучение отдельных предметов. Для помощи педагогам создан конструктор рабочих программ, использование которого поможет в том числе снизить объем бюрократической нагрузки на учителя.

Республика занимает лидирующие позиции по всем проектам развития образования. Особо хочется отметить программу развития среднего профессионального образования и настроить коллег на участие в ней. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

На торжественной части совещания Радий Хабиров наградил отличившихся работников образования. Были присвоены звания заслуженных, а также вручены дипломы, которые получили лауреаты конкурса «Учитель года».