В Башкирии в текущем году отремонтируют дороги к 77 садовым товариществам

50 миллионов рублей, чтобы привести в порядок подъездные пути к садовым товариществам. В Башкортостане начали ремонтировать дороги за счёт средств, выделенных республикой для развития СНТ. Решение о финансовой поддержке огородничества принял Радий Хабиров в апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод».

Сначала уложили две водопропускные трубы, выкорчевали деревья, а сейчас ведется устройство основания из ПГС. Далее проезжую часть отсыплют щебнем. По этой дороге до своих участков добираются жители сразу трёх садовых товариществ: «Липки», «Калинки» и УМПО-24. Одни – на машинах, другие следуют пешком от станции электрички.

Эта дорога нужна людям, нужна. Не то чтобы для машин, машины хоть как-то еще могут проехать, а осенью у нас и машины не могут проехать. Вот этот километраж, здесь у нас бывают и ямы, и чего только не бывает. Нина Быкова, председатель СНТ «Липки»

Ямы и непроходимая грязь уходят в прошлое, говорят садоводы. Работы по ремонту подъездных путей к их дачным товариществам начаты. Благоустройство этой дороги позволит в случае аварий на федеральной трассе М-5 объезжать транспортные заторы.

Нынче плохая была дорога, дожди ведь были, тут фуры прямо стояли, когда вот трасса стоит. – А до садов доехать было проблемно в дожди? – Конечно, у всех ведь такие низкие машины, очень плохо. Алевтина Бобкова

Дорога на протяжении трех десятилетий была для местных садоводов одним из самых больных вопросов. И вот благодаря решению, принятому по итогам форума «SMART-садовод», ситуация меняется. Тогда Радий Хабиров поручил выделить из бюджета республики 100 миллионов рублей. Половину направят на приведение в порядок электрических сетей в садовых товариществах, остальную часть – на строительство и восстановление дорог.

Как и обещали, начали ремонтировать дороги к СНТ. Десятилетиями наши СНТ жили своей жизнью, сами решали или не решали проблемы со светом, газом, дорогами. И десятилетиями копились проблемы, с которыми жители стали обращаться к власти. Только в моих соцсетях на эту тему сотни обращений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одна дорога, которую ремонтируют в Иглинском районе, ведет уже не к садам, а к постоянному месту жительства более одной тысячи человек.

Это дорога в СНТ «Родник», протяженностью 180 метров, плюс расширение для разворота автобуса и установка автобусной остановки. Раил Саляхов, бригадир Иглинского ДРСУ