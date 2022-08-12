В Башкирии в текущем году отремонтируют дороги к 77 садовым товариществам

50 миллионов рублей, чтобы привести в порядок подъездные пути к садовым товариществам. В Башкортостане начали ремонтировать дороги за счёт средств, выделенных республикой для развития СНТ. Решение о финансовой поддержке огородничества принял Радий Хабиров в апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод».
Сначала уложили две водопропускные трубы, выкорчевали деревья, а сейчас ведется устройство основания из ПГС. Далее проезжую часть отсыплют щебнем. По этой дороге до своих участков добираются жители сразу трёх садовых товариществ: «Липки», «Калинки» и УМПО-24. Одни – на машинах, другие следуют пешком от станции электрички.
Ямы и непроходимая грязь уходят в прошлое, говорят садоводы. Работы по ремонту подъездных путей к их дачным товариществам начаты. Благоустройство этой дороги позволит в случае аварий на федеральной трассе М-5 объезжать транспортные заторы.
Дорога на протяжении трех десятилетий была для местных садоводов одним из самых больных вопросов. И вот благодаря решению, принятому по итогам форума «SMART-садовод», ситуация меняется. Тогда Радий Хабиров поручил выделить из бюджета республики 100 миллионов рублей. Половину направят на приведение в порядок электрических сетей в садовых товариществах, остальную часть – на строительство и восстановление дорог.
Еще одна дорога, которую ремонтируют в Иглинском районе, ведет уже не к садам, а к постоянному месту жительства более одной тысячи человек.
Разворотная площадка и остановочный павильон строятся в первую очередь для подъезда к товариществу школьного автобуса. И это будет не обычная гравийка, а полноценная дорога с двухслойным асфальтобетонным покрытием. В планах властей – до конца года отремонтировать подъезды к 77 СНТ по всей республике.