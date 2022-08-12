В Уфе врачи рассказали о состоянии подростков, отравившихся таблетками

По предварительным данным, в период с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий ему способствующих.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ