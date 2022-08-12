В Уфе врачи рассказали о состоянии подростков, отравившихся таблетками

В Уфе отравилась группа детей. Пятерых подростков без сознания нашли в одной из квартир в микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, мальчик и четыре девочки 14-15 лет устроили вечеринку.

Известно, что они употребляли таблетки и запивали их алкоголем. Утром подростков обнаружила бабушка одной из пострадавших. Школьников госпитализировали в больницу скорой помощи и детскую №17.  

В нашу больницу поступило трое детей, состояние двоих оценивалось как средней степени тяжести, они получают лечение в условиях педиатрического отделения. Одни ребенок в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимационное отделение. Сейчас дети получают симптоматическое лечение.

Регина Федорова, заместитель главного врача по медицинской части ГДКБ №17
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На место выехали правоохранительные органы. Как удалось выяснить журналистам проекта «Честно говоря», интоксикацию мог вызвать препарат, популярный у наркозависимых и продающийся без рецепта.

По предварительным данным, в период с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий ему способствующих.

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