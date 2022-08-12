В Уфе врачи рассказали о состоянии подростков, отравившихся таблетками
В
Уфе отравилась группа детей. Пятерых подростков без сознания нашли в одной из
квартир в микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, мальчик и четыре
девочки 14-15 лет устроили вечеринку.
Известно,
что они употребляли таблетки и запивали их алкоголем. Утром подростков
обнаружила бабушка одной из пострадавших. Школьников госпитализировали в
больницу скорой помощи и детскую №17.
В нашу больницу
поступило трое детей, состояние двоих оценивалось как средней степени тяжести,
они получают лечение в условиях педиатрического отделения. Одни ребенок в
тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимационное отделение. Сейчас дети
получают симптоматическое лечение.
Регина Федорова, заместитель главного врача по медицинской части ГДКБ №17
На
место выехали правоохранительные органы. Как удалось выяснить журналистам
проекта «Честно говоря», интоксикацию мог вызвать препарат, популярный у
наркозависимых и продающийся без рецепта.
По предварительным данным, в
период с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире
родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребили лекарственный
препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья. Следователями и
следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции организован
комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств
происшествия, а также причин и условий ему способствующих.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан по взаимодействию со СМИ