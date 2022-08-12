Юные хоккеисты Башкирии готовятся к новому сезону

Кроме главной команды республики, к сезону готовятся и юные хоккеисты. Так, в спортшколе имени Марата Азаматова сразу несколько возрастов выезжают на первые летние турниры. Сейчас команды тренируются на земле и на льду.

Создавать опасные моменты он умеет. Иван Бабошин готов забивать и в футбольные, и в хоккейные ворота. В прошлом сезоне нападающему не удалось стать лучшим бомбардиром, в этом он намерен это сделать. Да и в целом задачи перед коллективом стоят самые высокие.

Сейчас команда 2009 года рождения выступает в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов во второй группе. Но в этом сезоне ребята имеют все шансы побороться за выход в группу сильнейших. В прошлом году у этого возраста поменялся наставник. Павел Иванов – сам воспитанник хоккейной школы «Салавата Юлаева», раньше он работал в Татарстане и в Стерлитамаке.