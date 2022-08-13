В Башкирии вечером и ночью утонули двое пьяных мужчин

В Башкирии в позднее время было зафиксировано два происшествия на водных объектах. В разных местах утонули двое мужчин, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Первый случай произошел в 22:50 12 августа в Туймазинском районе. По словам очевидцев, пьяный мужчина решил искупаться в Исметовском карьере, хотя место не было оборудовано для купания. Водолазами запланированы поиски тела.

Еще позднее, уже в 2:20 13 августа поступило сообщение о втором утонувшем. В ГУ МЧС по Башкирии рассказали, что в реке Дема в Уфимском районе утонул пьяный мужчина. И здесь место не было оборудовано для купания. Тело найдено и передано сотрудникам полиции.